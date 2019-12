Jeroen Pauw neemt talkshowtafel mee het land in

Jeroen Pauw, die vrijdagavond na vijf jaar voor de laatste keer zijn latenighttalkshow Pauw presenteert, verheugt zich al op de tv-programma’s die hij volgend jaar mag maken voor de NPO. Hij neemt zijn talkshowtafel mee het land in voor verdiepende gesprekken in gevangenissen, ziekenhuizen of verpleeghuizen.

Pauw maakte twee weken geleden bekend te zullen stoppen met zijn latenighttalkshow, maar heeft moeite met het woord afscheid. "Dat klinkt zo onherroepelijk. Ik stop met dit om weer andere televisieprogramma’s te kunnen maken", zegt Jeroen in gesprek met het ANP.

De Omroepman van het Jaar sluit het tijdperk naar eigen zeggen af met een regulier jaaroverzicht van zijn talkshow. "Zoals we altijd een seizoen afsluiten. Deze uitzending duurt tien minuten langer en heeft een feestelijk tintje, het wordt geen ingewikkelde zwaarmoedige afscheidsuitzending."

Wens

De 59-jarige Pauw presenteert al sinds 2006 talkshows op de late avond, aanvankelijk als duo met Paul Witteman en sinds 2014 alleen. "En daarvoor zat ik al bij NOVA, dus ik doe dit al heel lang. Ik had de wens om nog andere dingen doen, om programma’s met langere gesprekken te maken en specials. Die wens lijkt gehonoreerd te worden door de NPO."

"Ik neem de tafel dus mee om die op een aantal plekken neer te zetten waar mensen niet wegkunnen. Denk aan een verpleeghuis, een tbs-kliniek of een jongerenhospice. Het worden verdiepende gesprekken die verder gaan dan de waan van de dag, gesprekken met echte mensen die ook werkelijk het onderwerp zijn van maatschappelijke onderwerpen."

Zwarte wolk

Jeroen Pauw laat de succesformule van de latenighttalkshow met een gerust hart achter aan vijf duo’s, afkomstig van de verschillende publieke omroepen, die hem opvolgen. Zelf blijft Pauw er zijdelings bij betrokken, als producent van Op1. Op termijn kan hij ook zelf deel uitmaken van een presentatieduo. Maar hij benadrukt: "Ik wil niet als een soort zwarte wolk boven het programma blijven hangen, dat de nieuwe duo’s moeten vrezen ‘straks gaat Jeroen het zelf weer doen’. Ik zie wel een presentatierol voor mezelf weggelegd in bijvoorbeeld verkiezingstijd. Het wordt een doorlopend proces. Zo zullen er in de sportzomer met het EK Voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen ook wat meer presentatoren aanschuiven die afkomstig zijn uit de sportjournalistiek."

Pauw zegt niet aan de touwtjes te willen blijven trekken. "Mijn bedrijf TVBV is gevraagd een omroepneutrale redactie samen te stellen voor Op1, die wordt geleid door onze mensen en namens de NPO zit er een hoofdredacteur op. Wij leveren de auto, zij moeten de navigatie en de chauffeurs leveren. Ik probeer in het begin wel de presentatoren wegwijs te maken met tips over wat ze beter wel en niet kunnen doen, als ze daar behoefte aan hebben."

Relatie

De kijker zal moeten wennen aan de nieuwe duo’s, erkent Pauw. "Voor de nieuwe gezichten zal het even moeilijk zijn een relatie met de kijker op te bouwen. Kijkers zullen misschien ‘geen zin’ hebben in bepaalde duo’s en voorkeuren ontwikkelen."

De nieuwe talkshow Op1 begint maandag 6 januari op het nieuwe tijdstip 22.30 uur, gelijktijdig met de talkshow van RTL 4, waar Eva Jinek de nieuwe presentator is en na drie maanden afwisselt met Beau van Erven Dorens. Pauw: "Dat wordt een strijd om de kijkcijfers, maar ook pittige concurrentie om de gasten. We vissen in dezelfde vijver. Eva zal haar best moeten doen voor goede gasten en dat geldt ook voor Op1, verder is het koffiedik kijken. Eva heeft qua bekendheid en ervaring een behoorlijke goede uitgangspositie om te beginnen."