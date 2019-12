Trotse Badr Hari bedankt Rico Verhoeven voor sportiviteit

Kickbokser Badr Hari heeft in een bericht op social media zijn dank uitgesproken aan zijn fans en aan zijn tegenstander Rico Verhoeven. "Jullie waren geweldig", doelde hij op zijn vele supporters zaterdagavond in het uitverkochte Gelredome. "Ik kan niet beschrijven wat ik voelde toen ik de ring in kwam in deze waanzinnige sfeer. Het was uniek en ik ben zo trots dat jullie achter mij staan. Ik wil ook Rico Verhoeven bedanken voor zijn voorbeeldige sportiviteit na mijn blessure."

Hari moest in Arnhem in de derde ronde van het wereldtitelgevecht tegen Verhoeven huilend van de pijn de strijd staken. Hij raakte geblesseerd bij het uitvoeren van een hoge traptechniek. Hari verliet op een brancard geëmotioneerd de arena, maar niet voordat hij uitgebreid was getroost door Verhoeven. Wat Hari precies mankeert, is nog niet bekend.

"Je kunt je voorstellen hoe moeilijk het voor mij is om dit resultaat te accepteren", vervolgde Hari tegen zijn fans. "Ik heb de wereld laten zien dat ik nog steeds de meest dominante vechter ben bij de zwaargewichten. Ik ben er dan ook volledig van overtuigd dat ik deze kampioensgordel ga veroveren. Ik kom terug, wees voorbereid."

De 35-jarige Hari, die in 2016 ook al moest opgeven in een duel met Verhoeven, lijkt met die laatste woorden op een nieuw gevecht met de 'King of Kickboxing' aan te sturen. Verhoeven (30) liet zelf na afloop al weten dat hij best nóg een keer tegen Hari wil knokken.