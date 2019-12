Meghan en Harry verdwenen, op deze kaart met Archie na

Bijna het hele jaar waren ze niet uit het nieuws te slaan – en zeker de Engelse pers sloeg geen dag over – en ineens waren ze zo goed als weg. Ze gaan na vandaag voor een aantal weken in Canada, kerstfeest vieren bij de moeder van Meghan. En de geruchten zijn er dat ze ook niet meer in het oog van de wereldaandacht willen terugkeren: Harry zou zijn koninklijke taken willen neerleggen.

Ze ontbraken zelfs in de foto’s die te zien zijn achter de Queen bij het uitspreken van de kersttoespraak. Het gezinnetje van zijn broer William is goed zichtbaar, van Meghan en Harry geen spoor.