Het ‘vakantiehuisje’ van Meghan en Harry

Meghan en Harry wilde de feestdagen gezellig bij elkaar vieren, samen met de moeder van Meghan en hun zoontje. ‘Bij elkaar’ blijkt relatief: ze zitten volgens de Mirror in een immens huis aan de rand van het water bij Vancouver. In een complex dat eigendom zou zijn van een Rus en zoveel kamers bevat dat de tellingen in de media uiteenlopen. Waar de kenners het over eens zijn is dat er twee prive-stranden zijn en een bioscoop.

Het paar staat er om bekend mee te leven met de aarde en de gewone mens