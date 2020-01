Jonge rapster Lexii Alijai dood op 21-jarige leeftijd

De 21 rapster Lexii Alijai's is dood, zo bevestigt haar nicht in een emotioneel Facebook-bericht.

De jonge zangeres ging juist een prachtige toekomst tegemoet, nadat ze was doorgebroken in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met een samenwerking met de Amerikaanse zangeres Kehlani Parrish.

Lexii - haar echte naam is Alexis Alijai Lynch - stierf op 1 januari. Haar nicht brengt een ode aan haar en schrijft: "Je bent een ware legende. Als je haar muziek kent of hoorde zou je rillingen krijgen. Rust zacht in het paradijs, je zult nooit vergeten zijn!"

Kapot

Haar fans zijn er kapot van, zo blijkt uit de reacties op social media. Iemand schrijft: "Ze zeggen dat je God niet in twijfel moet trekken, maar verdomme, waarom jij lieverd? Dat wat ze leven noemen is waanzin. Mijn hart is gebroken."

Een ander reageert: "De tranen blijven komen... Ik kan me niet concentreren, ik ben verdoofd, ik kan letterlijk geen adem halen."

Het was zangeres Kehlani Parrish die het tragische nieuws als een van de eersten naar buiten bracht: "jus got the worst fuckin news ever. my heart is BROKE. F***." Lexii zelf stuurde gisteren nog een tweet de wereld in, waarin ze Kehlani's manager een prettige verjaardag wenste.

De zangeres had veel succes door over de beat van populaire liedjes heen te rappen. Haar covers zette ze op het audioplatform SoundCloud, waar ze al snel een grote schare fans wist op te bouwen.