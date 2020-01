Adele onherkenbaar: Is ze te dun?

Adele heeft een metamorfose ondergaan. De altijd wat volle zangeres is kilo’s afgevallen en daardoor onherkenbaar. Fans vinden de Britse artiest te dun, maar hopelijk heeft de popster lak aan het commentaar.

Adele viert momenteel vakantie op het eiland Anguilla. Ze lijkt zich prima te vermaken. Maar toegegeven: het zou net zo goed iemand anders kunnen zijn. Twitteraars reageren dan ook met: “Is dit Adele?” Iemand schrijft zelfs: “Adele ziet er veel te dun uit. Moeten we ons zorgen maken?”

Volgens de Britse tabloid The Sun heeft de 31-jarige zangeres getraind met de bekende bodycoach Joe Wicks. Ze zou in het geheim zijn extreem zware workoutfilmpjes hebben gevolgd.

Dit is Adele?? Ze kan dr gewicht bellen, ‘Hello’ ervoor zingen en hopen dat het terugkomt… this aint it. https://t.co/h3TFuqCOaC

wait adele looks way too skinny here should we get worried? pic.twitter.com/5HkxQpJwgM