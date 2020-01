KLM reageert niet op ‘vliegrel’ Katja Schuurman

De KLM kan bevestigen noch ontkennen dat Katja Schuurman restricties opgelegd heeft gekregen nadat zij zich heeft misdragen aan boord van een vliegtuig. Een woordvoerder van de vliegmaatschappij zegt maandag met klem "dat wij nooit dat soort uitspraken over passagiers doen".

Schuurman ontkende maandag op Instagram dat zij tijdens een recente KLM-vlucht seks aan boord heeft gehad en zo overlast zou hebben veroorzaakt voor passagiers en personeel. Story schreef dat Schuurman van KLM drie jaar lang niet meer online mag inchecken omdat KLM-medewerkers voortaan bij de balie eerst zouden moeten verifiëren 'wat voor indruk' de actrice maakt.

Zij verdedigde zich online fel tegen deze aantijgingen. "Achteraf ben ik wellicht te open geweest, want ik heb mezelf te kwetsbaar gemaakt, en te aantrekkelijk voor roddel en spannende verhalen", schrijft Schuurman op Instagram. "Nogmaals: alsjeblieft, ik wil alleen maar liefde en mooie dingen. Ik wil het smeken: stop.. Laten we de wereld zachter en liever maken, niet lelijker."

Schuurman deed eerder dit jaar in het programma Gert Late Night openhartige ontboezemingen over orgies die zij af en toe in een jacuzzi had gehad. Zij stelde nadat dit gesprek tot commotie had geleid op Instagram dat zij nooit meer zou praten over haar seksleven.