Eva Jinek heeft niet naar Op1 gekeken

Eva Jinek heeft de eerste uitzending van haar concurrent Op1 niet teruggekeken. Dat meldde zij dinsdagavond in haar eigen talkshow, toen NPO-coryfee Arjen Lubach die te gast was haar daarnaar vroeg.

"Nee, ik ben net aan het begin van mijn nieuwe seizoen", aldus Jinek, die is overgestapt van de NPO naar RTL. "Ik voel druk om te presteren, maar ik probeer mij vooral te concentreren op mijn eigen werk. Oprah is mijn grote heldin, die zegt ‘always run your own ways’. Ik gun het mijn collega’s dat het goed met ze gaat. Het is goed voor de kijker, maar ik focus op mijn eigen werk."

Jinek verloor maandagavond nipt de strijd om de kijker; Op1 met Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra trok 100.000 kijkers méér. RTL vervroegde het programma van Jinek dinsdag; de latenighttalkshow begint nu om 22.15 uur. De NPO heeft besloten het reclameblok voorafgaand aan Op1 voorlopig weg te laten, om het kijken naar het nieuwe programma aantrekkelijker te maken.