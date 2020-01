Is dit de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival?

Er was al bekend dat de naam van de artiest die ons land vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival begint met een ‘J’, nu lijkt ook duidelijk om wie het gaat: de 33-jarige zanger Jordan Roy. Dat meldt Shownieuws op basis van een betrouwbare bron, maar het nieuws is nog niet officieel bevestigd.

Jordan Roy, die eigenlijk gewoon Jordy van Toornburg heet, kun je kennen van zijn deelnames aan X-factor in 2011 en The Voice in 2016. Hij treedt momenteel op met nummers van George Michael en was ook al gastartiest bij de concerten van Glennis Grace.

Jordan komt uit Rotterdam, wat een mooie bijkomstigheid is, aangezien daar het Songfestival wordt gehouden. Opmerkelijk: de zanger gebruikte de afgelopen dagen meerdere keren de hashtag #Eurovision bij zijn foto’s op Instagram.