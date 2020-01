Frits Wester: “Alcohol wordt op een gegeven moment de brandstof waar je op loopt”

Meerdere keren verscheen Frits Wester met dubbele tong voor de camera. Dacht de kijker eerst nog dat hij iets mankeerde, later bleek dat de politiek verslaggever dronken was. Wester trok zich een paar maanden terug om af te kicken. Gisteravond vertelde hij bij Jinek voor het eerst over zijn verslaving.

“Eerst ontken je de problemen voor jezelf en tegen de buitenwereld: morgen ga ik alles anders doen. Maar alcohol wordt op een gegeven moment de brandstof waar je op loopt,” legt Wester uit. “Dan is niet drinken het probleem, maar worden juist lange periodes zonder die brandstof het probleem.”

Collega’s en naasten waarschuwden hem, maar tevergeefs. Wester dronk de laatste jaren alcohol ‘als limonade’. “Je drinkt op borrels, na het zeilen, het is gezellig, en op een gegeven moment wordt het te veel.” De journalist dronk zes, zeven glazen wijn per dag plus zo’n derde liter wodka. “Echt veel te veel,” beaamt de verslaggever.

Op weg naar Zuid-Afrika was er vooral schaamte. “Normaal moet ik best vaak naar het toilet, maar ik ben tijdens die vlucht maar één keer geweest. Ik durfde niet op te staan.”

Of Wester nu voor altijd nuchter zal blijven? “Die intentie is er wel, ook al is het makkelijk om nu te beloven dat ik nooit meer een glas wijn zal aanraken. Ik zal altijd een alcoholist blijven, maar wel een nuchtere alcoholist.”

Bekijk hier het fragment van Frits Wester bij Jinek.