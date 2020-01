Harry en Meghan bereidde stap uit koninklijk huis zorgvuldig voor: “Achter de schermen bleef pr-agent actief”

Voor de buitenwereld kwam het besluit van Harry en Meghan om een stap terug te doen als lid van het Britse koninklijk huis misschien onverwacht, maar achter de schermen werd het al een tijdje voorbereid. Zo is de pr-agent van Meghan actief op zoek geweest naar klussen in Hollywood voor de Amerikaanse en heeft ze haar bedrijf eind vorig jaar verhuisd naar de staat Delaware.

Een bron die zegt dichtbij Meghan te staan, vertelt aan Daily Mail dat pr-agent en goede vriend Nick Collins in stilte bleef werken voor de hertogin van Sussex. “Hij hield haar steeds op de hoogte bij nieuwe aanbiedingen van tv-netwerken en filmmakers. Dit met het oog op de toekomst. Ook Andrew (haar businessmanager) en Rick (haar advocaat) bleven steeds actief achter de schermen. Meghan en Harry willen de komende tijd werken aan mediaprojecten die hun liefdadigheidswerk tonen aan de buitenwereld, zowel op tv als op sociale media.”

Meghan zou niet direct weer aan de slag willen als actrice. “Ze wil vooral zelf produceren. Voor de camera zal je haar niet snel opnieuw zien, tenzij dan om een stem in te spreken of gastvrouw te zijn bij een event of talkshow. Ze zullen trouwens niet om werk verlegen zitten. De twee krijgen elke maand honderden aanbiedingen”, klinkt het.

Dat de ‘Megxit’ niet helemaal uit de lucht komt vallen blijkt bovendien uit de verhuizing van Meghans bedrijf Frim Fram Inc. De onderneming is op 30 december geregistreerd in de staat Delaware en uitgeschreven uit Californië. Delaware staat erom bekend dat er extra discreet wordt omgesprongen met bedrijfsinformatie.