Harry steeds meer geïsoleerd: “De meeste vrienden hebben zijn telefoonnummer niet eens meer”

Prins Harry (35) heeft duidelijk afstand genomen van zijn familie. Wie familieproblemen heeft, zoekt vaak steun bij vrienden, maar ook die heeft de Britse prins niet veel meer, schrijft het Amerikaanse magazine People.

Harry zou ongeveer een jaar geleden de banden met veel van zijn vrienden hebben doorgesneden. “De meesten hebben zijn telefoonnummer niet eens meer”, vertelt een bron aan het magazine. “Ze begrijpen wel dat mannen na hun huwelijk vaak wegdrijven van hun vrienden, maar toch koesteren ze heel wat wrok omdat ze al zo lang zo close waren.”

In een artikel in Tatler vorig jaar werd ook al geschreven over de ‘verbanning’ van de wilde, Britse vrienden van Harry. “Ga om met de Clooneys, Beckhams en de mensen van Soho House en wordt aangevallen omdat je té Hollywood zou zijn, omdat je je onder de sloef liggende man dwong om zijn oude, landelijke vrienden in de steek te laten – waaronder Tom ‘Skippy’ Inskip, de extreem loyale, zwijgende vriend van Harry, die – zoals men zegt – Harry adviseerde om niet met Meghan te trouwen. Hij heeft de prijs betaald: verbanning.”

Hopelijk maakt de gemoedelijke prins snel nieuwe vrienden. Hij heeft er in ieder geval de vrijheid voor.