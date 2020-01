Bloedstollende act gaat bijna fout bij America’s Got Talent: jury grijpt in

De jury van de razend populaire talentenjacht America’s Got Talent moest de act van kruisboogschutter Ben Blaque stopzetten: het werd te gevaarlijk. De waaghals, die mogelijk een dodelijke pijl op zich afgevuurd zou krijgen, kon de show direct verlaten.

Blaque mocht deelnemen aan de speciale editie van eerdere winnaars van de talentenjacht, America’s Got Talent: The Champions. Hij had zijn kunstje dus al eens eerder opgevoerd. Deze keer moest jurylid Alesha Dixon een aantal pijlen een voor een afvuren op de man, die vast was gemaakt op een doelwit.

“Wat gebeurt er als ze de trekkers in de verkeerde volgorde lost, word je dan in het hart geschoten?”, vroeg mede-jurylid Simon Cowell aan de deelnemer. “Euh, ja, maar ik geloof in haar en ik ben nergens bang voor,” aldus de kandidaat.

Hoewel Blaque het helemaal zag zitten, konden de juryleden het niet aan. Om de beurt drukten ze op de rode knop, ten teken dat hij moest stoppen. De jury was te bang voor een dodelijke afloop en stuurde de kandidaat naar huis.

Bekijk hier de schokkende beelden: