Hadewych Minis gaat weer onewomanshow maken

Actrice Hadewych Minis, die momenteel in de theaters staat met haar muzikale voorstelling Hadewych doet de dames, gaat in de toekomst opnieuw een onewomanshow maken. Dit verklapt ze aan het AD.

De show wordt een vervolg op haar eerste solovoorstelling Minis Plus, waarmee ze tot mei vorig jaar jaar een tournee maakte langs de Nederlandse theaters. In deze voorstelling combineerde ze acteren met zingen en dansen.

Dinsdag gaat haar voorstelling Hadewych doet de dames in première in Amsterdam. In deze voorstelling eert ze Nederlandse zangeressen. Begeleid door het Matangi Quartet, brengt ze hits en vergeten parels uit de muziekgeschiedenis ten gehore in gezongen en gespeelde monologen.

Uitstapje

"In mijn huidige levensfase ben ik moeder, werk aan mijn carrière, probeer thuis nog mijn deel van het huishouden te doen en wil ik me inzetten voor het milieu", vertelt Hadewych aan het AD. "Dan word je een soort werkpaard dat alle eindjes aan elkaar knoopt en altijd haast heeft. Uitgaan en feesten is er niet meer bij. Nu denk ik: deze voorstelling is dat onbezorgde uitstapje voor mij."

"Dat is zo'n fijne constatering. Iets maken hoeft niet altijd een proces van zelfkwelling te zijn, zoals dat bij mijn persoonlijke solovoorstelling Minis Plus af en toe het geval was. Je kunt jezelf blijkbaar ook een cadeau geven en gewoon iets doen wat je gelukkig maakt. Toch ga ik, het was eigenlijk nog geheim, wel weer een echte onewomanshow maken. Wordt waarschijnlijk pas over ruim twee jaar. Eerst ga ik op tournee met het Zo! Gospel Choir, het seizoen erna speel ik een theatermonoloog. Maar ik verheug me erop. Behalve op de pieken ook op de dalen, ja. Waarom zou die eigenlijk ontlopen? Als je steeds in je eigen comfortabele gebiedje blijft, is dat misschien prettig, maar op den duur ook saai."