Is dit de Nederlandse presentator die Nikkie Tutorials chanteerde?

YouTuber Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, had deze week haar coming-out als transgender. Naar eigen zeggen kwam ze met haar bekentenis, omdat ze gechanteerd is. De grote vraag is: door wie? Naar verluidt zou het gaan om collega-YouTuber en presentator Kaj van der Ree (28). Daarover bericht RTL Boulevard.

Van der Ree, onder meer bekend als presentator van BNN-programma Proefkonijnen, heeft een jaar geleden een filmpje geplaatst met als titel ‘Is NikkieTutorials transgender?’ Daarin zegt hij onder meer: “Serieus, er gaat nu dus al acht jaar lang een gerucht rond in de YouTube-wereld en ik ga het er nu maar een keer uitgooien: NikkieTutorials is transgender.”

Een ander YouTuber, Alice Olsthoorn, wist de inmiddels allang verwijderde video op te duiken en wijst Van der Ree als schuldige aan. “Iedereen wist het gewoon, maar ook al weet je het niet, zelfs dan zet je dat niet online”, zegt ze.

Dat hij er destijds over sprak wil natuurlijk niet zeggen dat hij Nikkie chanteerde. Zelf reageert hij dan ook met: “Ik word overladen met berichten dat ik verantwoordelijk ben voor het ‘outen’ van Nikkie. Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik heb hier 10 maanden geleden een vraag over gesteld in het programma Nieuwspunt. Alleen ik had 0,0 idee dat Nikkie daadwerkelijk transgender is.”