André van Duin: Martin heeft mijn leven verrijkt

André van Duin heeft zich voor het eerst uitgelaten over het overlijden van zijn echtgenoot Martin Elferink. In De Telegraaf vertelt de komiek en presentator openhartig over het enorme verlies. "Het is verschrikkelijk. Het ergste wat me kon overkomen, is gebeurd. In een paar maanden tijd."

Maandag overleed Martin na een kort en slopend ziekbed aan de gevolgen van botkanker. Volgens André was Martin tot het laatste moment "zo sterk". "Ook omdat hij nog zo jong was natuurlijk, bleef zijn hart maar doorpompen. Tijdens de chemo’s had hij eigenlijk ook veel zieker moeten zijn dan hij was, daar snapten de artsen niets van."

In oktober besloot Martin dat hij zijn lichaam ter beschikking wilde stellen aan de wetenschap. "Omdat hij nog zo graag iets goeds wilde doen voor de mensen. Hij wilde bedanken voor het mooie leven dat hij gehad heeft. Lange gesprekken hebben we erover gehad en ik vond dat een mooie gedachte", vertelt André. "Hij is nu wel weg, maar het idee dat er over twintig of 22 jaar nog steeds iets nuttigs gebeurt met zijn stoffelijke resten." Het idee vond André zo mooi dat ook hij besloot dezelfde papieren te ondertekenen. "Mijn lichaam gaat straks ook naar de wetenschap: solidair met Martin."

Zonder uitvaart was het einde wel wat abrupt, vond ook André. "Maar we hebben er samen naartoe geleefd en er is dit weekend wel een afscheidsbijeenkomst met zo’n honderdvijftig man. Mart was zo geliefd in het vak. Iedereen was echt dol op hem, vrouwen ook hoor. Hij was ook een knappe, charmante man. En zo lief. Hij heeft mijn leven verrijkt, zo geweldig gemaakt."

Tot en met mei heeft André zijn agenda leeggemaakt. Toch denkt de presentator dat hij al snel weer moet gaan doen, mede op advies van Simone Kleinsma die haar man in 2017 verloor. "Zij heeft het gered door hard te gaan werken. En ze raadt me aan gewoon tegen Martin te blijven praten, mensen kunnen het raar vinden, zij is ervan overtuigd dat haar Guus er is of het hoort. En ik denk dat ook. Ik denk dat ik snel weer wat moet gaan doen. Wat afleiding, dat zou moeten helpen."