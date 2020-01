Youp van ‘t Hek was liever in supermarkt onwel geworden

Youp van 't Hek baalt er enigszins van dat hij in november juist op het podium onwel werd. Veel was er niet aan de hand, benadrukt de 65-jarige cabaretier in Het Parool.

"Het was een rotgevoel, ja. Als ik nou gewoon rustig tegen een schap in de supermarkt was gezakt... Hier waren negenhonderd mensen bij en dankzij al dat getwitter wist half Nederland het eerder dan mijn vrouw", kijkt Youp terug. "Het verhaal werd ook steeds sterker, alsof ik halfdood was. Zo veel was er niet aan de hand. Een van mijn vaste medicijnen was vervangen. Daar reageerde ik gewoon niet goed op."

Youp voelde zich naar eigen zeggen al een paar dagen "landerig". "Maar toen ik op het podium stond, kon ik na een minuut of tien ineens geen stap meer zetten. Ik voelde het licht uitgaan en dacht: Ik moet nokken. In het ziekenhuis moest ik even aan een infuus om dat wat ik tekortkwam aan te vullen. En daarna een nachtje blijven voor de zekerheid."

Kwiek

Zeker na zijn openhartoperatie in 2015 is Youp op zijn hoede wat betreft zijn gezondheid. "En ik leef gezond. Deed ik al een tijdje, hoor. Ik stond vanochtend om tien uur in de sportschool. Ik doe er alles aan om zo kwiek mogelijk te zijn."

Over vijf jaar wil Youp ermee ophouden. Dit jaar speelt hij zijn laatste oudejaarsconference en daarna volgt nog één of misschien twee shows. De cabaretier hoopt in Carré te kunnen afsluiten. "Met iedereen met wie ik ooit heb gewerkt in de zaal. Nog één keer hard lachen en dan een punt erachter."