Megabrug uit The Bridge krijgt verfbeurt van 13 jaar

De bijna 8 kilometer lange brug tussen Denemarken en Zweden krijgt voor het eerst in twintig jaar een verfbeurt. Schilders moeten 300.000 vierkante meter brug onder handen nemen. De mega-operatie duurt naar verwachting zo'n dertien jaar.

De Sontbrug is ook ver buiten de landen bekend dankzij de Zweeds-Deense tv-serie The Bridge. De brug heeft een verfbeurt nodig om aantasting van het metaal te voorkomen. De brug wordt voor het eerst geverfd sinds de verbinding in 2000 opende voor wegverkeer. De onderdelen van de brug waren oorspronkelijk geverfd op land voordat ze werden geplaatst. Dit keer wacht schilders een grotere uitdaging. "Het is een erg speciale klus, want je werkt 20 tot 30 meter boven de zee terwijl je hangt aan portaalkranen", zegt topman Jens Mork van de onderneming Muehlhan Denmark. Hij verwacht dat zo'n 300.000 tot 400.000 liter verf nodig is voor het project.