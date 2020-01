‘Madonna is te oud voor een intensieve concerttour’

Nadat Madonna afgelopen weekend wederom een van haar Madame X-shows heeft afgezegd, nota bene 45 minuten voor aanvang van het optreden, gaan er allerlei verhalen over haar afzegging. Volgens Radar Online is er geen twijfel over mogelijk: de 61-jarige Queen of Pop is te oud om dagenlang achter elkaar op het podium te verschijnen.

Afgelopen zondag kregen fans die een kaartje hadden gekocht voor haar show in Lissabon via een email te horen dat het optreden die avond niet door zou gaan. En dat terwijl velen van hen al uren daarvoor afgereisd waren naar de Portugese hoofdstad. "Ze wordt ouder en herstelt niet meer zo snel als vroeger na een intensieve show. Daarom moet ze ook niet zoveel shows achter elkaar inplannen, maar meer rust tussendoor pakken. Ze wil graag nog jong en wild zijn, maar dat gaat nou eenmaal niet meer na je 60e. En het is niet cool om je fans steeds teleur te stellen," aldus een insider.

Madonna liet haar fans via sociale media weten 'naar haar lichaam te luisteren'. De zangeres liet eerder verstek gaan bij shows in Boston, New York en Miami.