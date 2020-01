Harry Mens (72) heeft weer eens een nieuwe liefde

Harry Mens gaat na twee jaar niet langer als vrijgezel door het leven. De 72-jarige Business Class-presentator is sinds eind vorig jaar samen met de 52-jarige Oekraïense zakenvrouw Lyana Odinokaja, vertelt hij in De Telegraaf.

De twee kwamen elkaar tegen tijdens een lunch van dassenontwerper Tony Tetro. "Ik zag haar lopen en dacht meteen: wat een indrukwekkende verschijning is dat. Het lukte me niet mijn ogen van haar af te houden. Ik ben op haar afgestapt en heb gewoon gevraagd of we een keer zouden gaan eten. Daarop zei zij, met de deur in huis: 'Wat zeg je, wil je daten?'. Dat was een geslaagde avond, zo vertrouwd, alsof we elkaar al jaren kennen."

Sindsdien hebben Harry en Lyana elke dag contact. De presentator moet zijn kersverse geliefde, die in Den Haag woont, nu wel even missen. Lyana is op bezoek bij haar zieke moeder in Oekraïne. "Ik kan niet wachten tot ze terugkomt."

Rustig

Wel doet het koppel het rustig aan. "Ik wil reëel zijn, het is allemaal nog heel pril. We gunnen elkaar de tijd om te ontdekken of we inderdaad voor elkaar de ware zijn."

Voor Lyana was Harry kort samen met zijn vroegere verloofde, naar wie hij na ruim vijftig jaar terugkeerde. Eerder was hij getrouwd en had de presentator gelijktijdig een tweede vrouw. Harry heeft in totaal vijf dochters.