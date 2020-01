Hoe het verder ging met Choupette, de kat van Karl

Om met de conclusie te beginnen: Choupette is in business, ze is een bedrijf en heeft een bankrekening.

Nadat de Chanel-ontwerper Karl Lagerfeld op 85-jarige leeftijd stierf , begon er een gerucht te circuleren: hij had zijn fortuin nagelaten aan zijn Birmaanse kat, Choupette.

Sindsdien vragen haar fans zich af: hoe is het met Choupette? Waar is Choupette?

Volgens mevrouw Lebar, het oude hoofd van communicatie voor het merk Karl Lagerfeld , “woont ze bij haar oppas” – de voormalige huishoudster van Lagerfeld, Françoise Caçote – “hier in Parijs. Ze maakt het uistekend en is omringd door liefde. ‘ Maar dat klinkt rustiger dan het is.

Ze heeft het ook erg druk, zegt haar agent, Lucas Bérullier, van My Pet Agency in Parijs. “Ze komt af en toe naar ons bureau en dan we maken we foto’s voor haar Instagram-account “

Choupette werd geboren op 15 augustus 2011. Ze behoorde oorspronkelijk bij model en Lagerfeld-vriend Baptiste Giabiconi. Lagerfeld kreeg haar als kitten van hem. Ze heette toen al Choupette, een veel voorkomende Frans troetelnaam voor schattige meisje.

Een reclameman, op bezoek bij Lagerfeld, nam foto’s van Choupette en zette die online. Ze werden viraal. En toen zagen Choupette en Karl een markt.

Al snel waren er Instagram-accounts gewijd aan Choupette; glossy magazine spreads met Choupette (gefotografeerd door Lagerfeld); een make -uplijn van Shu Uemura genaamd Shu-pette; een boek getiteld “Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat”; en heel veel meer. (Alleen al in 2015 haalde ze meer dan $ 3 miljoen binnen.) Chanel-collecties bevatten plotseling een nieuwe tint met de naam ‘Choupette blue’ en het merk Karl Lagerfeld bracht een reeks tassen van choupette uit .

Naarmate haar roem groeide, groeide ook haar entourage: ze had twee oppassers, onder wie mevrouw Caçote; een lijfwacht; een dokter; en een chef-kok.

Ze reisde met Lagerfeld, bij voorkeur in diens privéjet; hij ontwierp een Louis Vuitton draagtas voor haar, evenals een Goyard-tas voor haar zilveren schalen en borstels. Hun laatste excursie was in december 2018 naar New York voor de show Métiers d’Art van Chanel in het Metropolitan Museum of Art. Ze logeerden in hotel The Mercer in Soho en ontvingen vrienden voor een drankje in de lobby.

“Choupette veranderde het leven van Karl,” zei Amanda Harlech, stijlconsulent van Lagerfeld bij Chanel. “Hij kon niet geloven hoe gelukkig ze hem maakte, noch hoe graag ze naast hem zat – zelfs slapende op zijn hoofd! Hij kon uren naar haar kijken. ‘

Het is ook niet voorbij. Volgens monsieur Bérullier, haar agent, “heeft ze elke dag persverzoeken en wordt gewerkt aan nieuwe deals.”

Ze heeft ook een nieuw boek: ‘Choupette’, een monografie uitgegeven door het Duitse huis Steidl Verlag. Het gebonden boekje, met een kaft in ochtendblauw linnen dat bij haar ogen past, is een verzameling iPhone-kiekjes die Lagerfeld van haar maakte. Lagerfeld heeft het boek in 2018 ontworpen om aan zijn vrienden te geven als kerstcadeautje. Steidl bracht in november ‘Choupette’ commercieel uit en binnen enkele weken was het uitverkocht. De tweede druk is op komst. Alle royalty’s gaan rechtstreeks naar Choupette.

“Ze is een bedrijf,” zegt Steidl. “Ze heeft een bankrekening.”