Ayoub en Kes ontroeren de hele wereld met hun Marokkaans-Nederlandse optreden in The Voice

Twee deelnemers aan The Voice of Holland zetten vrijdagavond een symbolisch optreden neer, dat compleet viraal ging. De Marokkaanse Ayoub en de Nederlandse Kes zongen een mashup van ‘Menak Wla Meni’ van Inez en ‘Verleden Tijd’ van Abel. Beiden deden dat zowel in het Arabisch als in het Nederlands.

Ook De Wereld Draait Door besteedde aandacht aan het optreden. “Dit is een belangrijke brug tussen culturen,” klinkt het. En: “Muziek brengt mensen bij elkaar.” Ali B. die het optreden in The Voice bedacht, vertelde dat hij zelf ook ontroerd raakte. “Gek genoeg krijgt de Marokkaanse gemeenschap op het moment dat zo’n leuk blond meisje de moeite neemt om Arabisch te zingen, het gevoel dat je er toch weer een beetje toe doet,” zegt hij ernstig.