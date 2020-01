Eindelijk ontdekt: zo wordt ‘Carpool Karaoke’ opgenomen

James Corden trekt miljoenen kijkers met zijn Carpool Karaoke. In de auto van de Britse komiek en talkshowhost zetten de grootste wereldsterren hun beste beentje voor om leuk voor de dag te komen. Corden zingt liedjes met hen en maakt ondertussen grapjes. De grote vraag was altijd: rijdt de presentator ook echt rond met de sterren? Het antwoord: soms wel en soms niet.

Lady Gaga, Celine Dion, Pink, Adele en Justin Bieber, zomaar een greep uit de reeks artiesten die in de bijrijdersstoel plaatsnamen. Vaak is Corden zo druk aan het praten en zingen dat je je niet kunt voorstellen dat hij ook nog een auto bestuurt. Nu blijkt dat dit inderdaad niet zo is. De SUV van de komiek staat op een soort aanhangwagen, tonen foto’s die voorbijgangers maakten. Veel fans zijn verbijsterd dat ze zo voor het lapje zijn gehouden, maar het is niet altijd zo dat de auto niet rijdt.

In een aantal gevallen, onder andere de keer dat Lady Gaga zelf achter het stuur zat, rijdt de auto wel degelijk een rondje. Dan rijden er twee auto’s voor en drie achter mee om de veiligheid te waarborgen.

James Corden doesnt even drive during carpool karaoke… This is why I have trust issues pic.twitter.com/x4Z0IJppPC — Pop Crave (@PopCrava) January 23, 2020