Andre van Duin gaat toch maar niet verhuizen

Het huis aan de Amsterdamse gracht waar hij 15 jaar woonde met de overleden Martin was al bijna verkocht. Want na de dood van zijn echtgenoot liet Van Duin iedereen weten dat hij weg wilde. Hij had al een nieuw appartement buiten het centrum en was bezig met de inrichting.

Maar hij heeft de bijna-kopers afbesteld. Die bijna-kopers hebben hem aan het denken gezet, zegt hij tegen De Telegraaf: „Wat een mooi huis, en dit en dat, en die tuin, eigenlijk was ik het wel met ze eens. Ik heb op de gracht alles wat ik wil. Vijftien jaar liefde zit er in dat pand. Het is groot, ja, en Martin en mij leek het eerst een goed idee dat ik daar niet zou blijven maar buiten het centrum een nieuwe start in een mooi appartement zou maken. Toch dacht ik ineens: ’gaat het allemaal niet te snel? Waar ben ik mee bezig?’

Hij heeft de kijkers moeten teleurstellen, de makelaar gevraagd het pand uit de verkoop te halen en blijft wonen waar hij woont