Vrouw dringt huiskamer Gerard Joling binnen

Gerard Joling is volgens misdaadjournalist John van den Heuvel het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een onbekende vrouw probeerde zondag het huis in Aalsmeer van de bijna 60-jarige zanger binnen te dringen.

De beelden hiervan waren dinsdag te zien in RTL Boulevard. Volgens Van den Heuvel, die de zanger bijstaat in de kwestie, belde de vrouw aan en drong zich het huis van de Topper binnen. Deze was overrompeld en appte een buurman die met zijn zoon kwam om de vrouw weg te jagen.

Van den Heuvel spreekt van een "raar, onaangenaam verhaal" en stelt dat Joling aangifte heeft gedaan. Er zou een onderzoek zijn ingesteld. De politie Amsterdam kon dit dinsdagavond niet bevestigen. "Bij mijn weten hebben wij de aangifte nog niet binnen", stelt een zegsman.

Het is de niet de eerste maal dat Joling doelwit is van boeven. In 2010 probeerden gemaskerde mannen met een koevoet zijn huis binnen te dringen. Ook zijn moeder werd afgelopen voorjaar het slachtoffer van een babbeltruc; de dader wist er met al haar sieraden vandoor te gaan.