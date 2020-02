Al Pacino (79) onderuit op rode loper BAFTA’s

De 73e BAFTA's gingen zondagavond niet goed van start voor Al Pacino. De 79-jarige kwam ten val op de rode loper van de ceremonie.

The Mirror deelt beelden waarop te zien is dat Pacino onderuit gaat. Daaruit wordt niet duidelijk waar zijn val door werd veroorzaakt. De mensen uit zijn team wisten de acteur snel weer op de been te helpen, waarna hij ongedeerd verder leek te gaan.

Ook tijdens de uitreiking van de grootste Britse filmprijzen bleek het niet de avond van Pacino. Hij was genomineerd voor een BAFTA voor beste mannelijke bijrol voor zijn werk in The Irishman, maar Brad Pitt ging er in die categorie vandoor met de winst, voor zijn rol in Once Upon A Time... In Hollywood.