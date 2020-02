Tim Akkerman, Trijntje Oosterhuis en Jan Kooijman in Passion

Tim Akkerman en Trijntje Oosterhuis vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de jubileumeditie van The Passion. Dat hebben EO en KRO-NCRV dinsdag bekendgemaakt. Soy Kroon en Jan Kooijman zijn te zien als de discipelen Judas en Petrus.

Het muzikale paasevenement vindt op donderdag 9 april plaats in Roermond. De verteller van The Passion 2020 is Johnny de Mol. Eerder op de dag werd in het NPO Radio 2-programma Wout2Day bekendgemaakt dat Roué Verveer de rol van Pilatus zal vertolken.

Dit jaar is het thema van het schouwspel 75 jaar bevrijding. The Passion zal vanuit haar eigen verhaal invulling geven aan dit onderwerp: vrijheid en liefde vormen de rode draad in het lijdensverhaal van Jezus.

Het tv-evenement wordt live uitgezonden op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start.