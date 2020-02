Acteurs nemen het liefst hun moeder mee naar Oscars

Hoe knap, rijk of succesvol ze ook zijn; er gaat niets boven de liefde en steun van mama. En daarom besloten veel acteurs hun moeder mee te nemen naar de Oscar-uitreiking. En daardoor zag Diane Ladd haar dochter Laura Dern een Oscar voor Best Supporting Actress winnen. Dern haalde haar ouders aan in haar dankwoord, nadat ze haar eerste Oscar ooit won. Moeder Diane keek vol trots toe en wist haar tranen niet te bedwingen. Voorafgaand aan de show liet de kersverse Oscarwinnares op de rode loper al weten dat 'deze avond een familiefeestje was' Ook Charlize Theron en Keanu Reeves lieten zich vergezellen door hun moeder.