Parasite domineert Oscars, Phoenix en Pitt winnen acteursprijzen

De Zuid-Koreaanse film Parasite was zondag met vier beeldjes de grote winnaar bij de uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De zwarte komedie van regisseur Bong Joon-Ho won als eerste niet-Engelstalige film in de geschiedenis het beeldje voor beste film.

Eerder op de avond kreeg Parasite al de beeldjes voor beste buitenlandse film, beste scenario en beste regie. De film gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie won al vele tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes. In Nederland trok de zwarte komedie tot nu toe 216.000 bezoekers.

Parasite was de enige film met vier prijzen. Het oorlogsepos 1917 van Sam Mendes volgde met drie beeldjes, al waren dit allemaal ‘technische’ awards (beste effecten, camerawerk en geluidsmixage).

River Phoenix

Bij de acteurs wonnen Joaquin Phoenix en Renee Zellweger zoals verwacht de grote prijzen. Phoenix werd bekroond als beste acteur voor zijn rol in Joker, Zellweger kreeg haar tweede beeldje voor haar rol in Judy, over de laatste maanden van actrice Judy Garland.

Phoenix hield een lange, emotionele speech over de ongelijkheid in de wereld. "Films kunnen de stemlozen een stem geven, of het nou gaat om ongelijkheid op het gebied van ras, sekse, lhbti-rechten of dieren", stelde Phoenix. "We moeten blijven vechten tegen het idee dat één ras of soort of geslacht belangrijker is dan een ander en het recht heeft anderen te overheersen."

Hij pleitte voor meer compassie, hulpvaardigheid en rechtvaardigheid en haalde een songtekst van zijn in 1993 overleden broer River aan: "Run to the rescue with love and peace will follow." De prijzen voor beste bijrollen gingen naar Laura Dern in Marriage Story en naar Brad Pitt, voor Once upon a time in Hollywood. De film van Quentin Tarantino won ook de prijs voor beste production design.

Geen Nederlanders

De twee Nederlandse grimeurs Arjen Tuiten en Tristan Versluis vielen niet in de prijzen. Zij waren in de race in de categorie beste hair and make-up met de films Maleficent II en 1917. Maar de prijs ging naar Bombshell, het drama over het MeToo-schandaal bij zender Fox. Wel waren er Nederlandse bijdragen aan de avond in de vorm van zangeres Willemijn Verkaik, die optrad met negen andere actrices die de rol van Elsa in Frozen hebben ingesproken, en een plekje voor Rutger Hauer in het traditionele In Memoriam-blokje.

De prijs voor beste animatiefilm ging naar Toy Story 4. Elton John won zijn tweede Oscar ooit in de categorie beste lied voor het nummer I’m gonna love me again uit de film Rocketman, die vertelt over zijn leven.