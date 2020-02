Doodsoorzaak Nick Gordon blijkt overdosis heroïne

Nick Gordon, die een relatie had met de in 2015 overleden Bobbi Christina Brown, blijkt vorige maand te zijn overleden aan een overdosis heroïne. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van de uitkomsten van de autopsie. De 30-jarige ex-schoonzoon van zangeres Whitney Houston overleed op Nieuwjaarsdag.

Drie jaar geleden werd Nick in een civiele zaak verantwoordelijk bevonden voor de dood van Bobbi Christina. Ook zij overleed aan een overdosis en zou de drugs van haar vriend gekregen hebben. Ze was de dochter van Bobby Brown en Whitney Houston, die in 2012 eveneens stierf aan de gevolgen van drugsgebruik.