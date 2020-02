Matthijs van Nieuwkerk stopt met De Wereld Draait Door

Matthijs van Nieuwkerk stopt na vijftien jaar met De Wereld Draait Door. De populaire talkshow houdt zelfs op te bestaan. Op 27 maart is de laatste uitzending. Van Nieuwkerk blijft wel bij de publieke omroep.

Van Nieuwkerk (59) heeft na lang nadenken besloten om toch trouw te blijven aan de NPO. Hij kreeg naar verluidt diverse aanbiedingen van de commerciëlen, waar hij met gemak drie keer zoveel kon verdienen als bij BNNVARA, waar hij voor drie jaar heeft bijgetekend.

De presentator gaat in ieder geval vanaf begin volgend jaar een nieuw zaterdagavondprogramma maken. Over de inhoud is nog niets bekend.