Qmusic-dj Marieke Elsinga is weer verliefd. De 33-jarige co-presentator van de ochtendshow deelde vrijdagochtend op Instagram een foto van haar met haar nieuwe vriend.

Ook in de uitzending maakte zij melding van haar nieuwe relatie. Veel meer dan dat het 'leuk en pril' is, wil Elsinga er niet over kwijt.

De dj kreeg binnen een uur al meer dan 17.000 likes op haar foto.