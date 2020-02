‘NPO vroeg Arjen Lubach als presentator voor opvolger DWDD’

De NPO heeft vorig jaar gepolst of Arjen Lubach interesse had in de presentatie van de opvolger van De Wereld Draait Door. Dat vertelde de cabaretier vrijdag in gesprek met Radio 538.

"Ik ben vorig jaar gebeld", bekende Lubach. "Zo van: stel dat Matthijs stopt, heb jij dan interesse? Maar ik heb gezegd: ik maak liever grapjes, ik denk niet dat zo'n talkshow iets voor mij is." Lubach denkt dat hij niet de brede nieuwsgierigheid kan opbrengen die Matthijs van Nieuwkerk volgens hem wel heeft. "Ik vind dingen leuk die ik interessant vind. Maar zoveel dingen in de wereld zijn dat niet, mijn nieuwsgierigheid houdt wel eens op."

Het satirische VPRO-programma Zondag met Lubach keert 16 februari terug op televisie met een nieuw seizoen. De elfde reeks van het succesvolle programma zal weer tien afleveringen tellen. ZML brak de afgelopen weken diverse kijkcijferrecords. Alle afleveringen trokken meer dan een miljoen kijkers.

De aparte YouTube-filmpjes van de items uit het programma werden ook vele honderdduizenden keren aangeklikt. Lubach en zijn team deden met een aantal onderwerpen weer veel stof opwaaien het afgelopen seizoen. Vooral het item over het slachten van dieren in Nederland, waarop waakhond NVWA niet adequaat toezicht zou houden, leidde tot verontwaardiging en zelfs Kamervragen.