Kate Middleton was nog nooit zo openhartig: “Het gaat om een gelukkige thuis, een veilige omgeving”

Kate Middleton vertelt in een podcast van Giovanna Fletcher openhartig over haar leven en waar het volgens haar om draait. De vrouw van prins William was in de negen jaar dat ze lid is van het Britse koningshuis nog nooit zo openhartig.

“Relaties zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen,” zegt ze. “Ik had een geweldige grootmoeder die veel tijd met ons doorbracht. Spelletjes spelen, tuinieren, knutselen: ik probeer mijn kinderen dezelfde ervaringen te geven in hun opvoeding.”

Wat volgens haar het belangrijkst is voor een goede opvoeding? “Ik denk dat er een paar dingen zijn die me echt zijn opgevallen. Één daarvan is de kwaliteit van relaties. Die momenten die je doorbrengt met de mensen om je heen. Dat herinner ik me nog uit mijn jeugd. En er is ook de omgeving waar je tijd doorbrengt: een gelukkige thuis, een veilige plek. Als kinderen brachten we veel tijd buiten door en daar ben ik echt gepassioneerd over. Ik vind het geweldig voor het fysieke en mentale welzijn en het leggen van de basis voor je ontwikkeling. Het is zo heerlijk om tijd buiten door te brengen, die kwaliteitsrelaties op te bouwen, zonder de afleidingen van ‘Ik moet koken’ en ‘Ik moet dit doen’. En eigenlijk is het zo simpel.”

Interviewster Giovanna Fletcher is onder de indruk van de prinses. “Ik hoor graag haar eerlijke antwoorden, hoe ze het kan verwoorden, hoe intelligent ze is en hoe speels ze ook is als ze over haar eigen kinderen praat. Kate bevindt zich in een zeer unieke positie om haar kinderen op te voeden. Maar uiteindelijk maken we allemaal hetzelfde mee. We hebben allemaal slapeloze nachten, we leren onze kinderen allemaal hoe ze op het potje moeten gaan, of wat dan ook. En ik denk dat het gesprek met de Hertogin dat ook echt bewijst.”