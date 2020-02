Beelden van woedende Adele: “Wat is er aan de hand?”

Adele haalt tegenwoordig om heel andere redenen het nieuws dan met haar muziek. De fors afgevallen zangeres is dit keer gespot terwijl ze woedend telefoneert. “Wie heeft jou iets aangedaan?” vragen fans zich af op Twitter.

De 31-jarige Britse verliet al bellend de luchthaven van Londen en stapte in een zwarte auto. Volgens ooggetuigen was ze aan het schreeuwen in de telefoon. Ook maakte ze woeste handgebaren. Met wie ze belde of waarover het ging, is onduidelijk. Het kan natuurlijk terecht zijn dat ze zo boos is.

Toch maken fans zich zorgen. “Wie heeft jou iets aangedaan?”, vraagt iemand zich af. En: “Jezus, wat ziet Adele er aangeslagen uit. Hopelijk is ze oké”, maar ook: “Degene aan de andere kant van dat telefoontje zet zich beter schrap”, en “Nu ik alle foto’s heb gezien, maak ik me een beetje zorgen, want ik heb Adele nog nooit zo boos gezien. Dit voelt niet goed.”

Adele ligt na een huwelijk van 7 jaar in scheiding met Simon Konecki (45). Naar verluidt blijf Konecki in de VS en verhuist Adele terug naar het Verenigd Koninkrijk. Hun kind moet dan heen en weer gaan reizen. “We hadden onze zoon ook graag dit leed willen besparen,” zei ze daar eerder over. “Het is triest dat hij wordt geconfronteerd met onze problemen en dat hij daardoor niet in een gezin met zijn vader en moeder zal opgroeien.”