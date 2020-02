Isa Hoes: ‘Eerste keer seks na overlijden Antonie was doodeng’

10 jaar na de zelfgekozen dood van haar man Antonie Kamerling spreekt Isa Hoes openhartig over het leven met hem en na hem met Linda.

Sex is helend, stelt ze. Toen ze samen was met Antonie Kamerling, voelde hij haar altijd goed aan. “‘Je bent chagrijnig hè? Je moet even’, zei hij soms, als ik een beetje grumpy was. Na een vrijpartij was ik meteen weer ontspannen.”

De laatste jaren met Antonie waren zwaar en dat woog ook op hun seksleven. “In mijn relatie met Antonie was sex op den duur geen prettig onderwerp meer. Als je in standje overleven staat, gebeurt het minder.”

En toen hij dood was en zij weduwe was een nieuw begin, ook met seks, ingewikkeld.

“De eerste keer sex na het overlijden van Antonie was doodeng. Ik heb er gewoon veel drank ingegooid.”