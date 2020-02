Imanuelle Grives maakt rentree bij première

Imanuelle Grives is maandagavond voor het eerst sinds haar gevangenisstraf voor drugshandel weer in het openbaar verschenen. De 34-jarige actrice verscheen bij de wereldpremière van de film Suriname, waarin zij in eerste instantie een rol zou spelen.

Grives hield een korte toespraak. Volgens RTL Boulevard maakte zij zelfs grapjes over haar celstraf; zij sprak over haar "verplichte vakantie".

De actrice werd vorig jaar veroordeeld omdat zij drugs had gedeald op het festival Tomorrowland. Zij werd in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, en achtduizend euro boete. Grives stelde na haar aanhouding dat zij met de drugs 'oefende' voor haar rol in de film Suriname. Zij zou een drugsdealer gaan spelen.

Grives stelde afgelopen maand in Story dat zij therapie volgt en voorlopig geen media te woord wil staan.