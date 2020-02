Imanuelle Grives vertelt bij Jinek over haar gevangenisstraf

Actrice Imanuelle Grives schuift dinsdagavond aan bij Jinek. RTL kondigt aan dat de actrice daar voor het eerst uitgebreid haar persoonlijke verhaal vertelt sinds haar veroordeling en gevangenisstraf wegens drugsbezit. De actrice werd vorig jaar in Antwerpen veroordeeld omdat zij drugs had gedeald op het festival Tomorrowland. Zij kreeg twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, en 8000 euro boete. Grives stelde na haar aanhouding dat zij met de drugs 'oefende' voor haar rol in de film Suriname. Zij zou een drugsdealer gaan spelen. Inmiddels is de actrice weer op vrije voeten. De afgelopen maanden hield ze alle media af om in stilte aan zichzelf te kunnen werken. Maandagavond kwam ze voor het eerst weer in de openbaarheid op de première van de film Suriname.