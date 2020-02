Floortje Dessing: “De tijd lijkt zoveel langzamer te gaan als je onderweg bent”

Ze had last van haar onderrug. Het hield Floortje Dessing een tijdje uit het vliegtuig, maar vijf maanden lang in Nederland blijven was geen optie. “Ik ben nu vijf weken hier en dat is voor mijn doen al héél veel’’, vertelt Dessing in het AD. Morgenavond begint haar nieuwe serie Floortje terug naar het einde van de wereld. Daarin kijkt ze hoe het nu is met enkele oud-deelnemers van het programma.

De 49-jarige presentatrice beseft dat ze een ander leven heeft dan de meeste mensen. “Zeker nu ik wat ouder word, kijk je terug en besef je wat een compleet ander pad je koos dan het gros van Nederland. Niet dat ik er spijt van heb, maar soms… Toen ik 25 was en net begon met reizen, gingen meer leeftijdsgenoten op pad. Iedereen is rustiger geworden, ze zijn allemaal ergens geland. Zoals het waarschijnlijk hoort. En ik bleef als enige maar doorgaan. Ik vergelijk het met de schoolbel die is gegaan en iedereen die weer braaf binnen zit te werken, behalve Floortje die nog ergens buiten ondersteboven aan een tak aan het schommelen is. Zo voelt dat. Die wonderlijke honger naar avontuur stilt maar niet. Ik dacht rond mijn 40ste wel te zijn uitgeraasd. Rond mijn 50ste dan? Ook nog niet. Dus moet ik me er maar bij neerleggen.’’

Ze is nog lang niet van plan om een kalmer leven te gaan leiden. “Ik hoop zo lang mogelijk door te kunnen gaan ja. De tijd lijkt ook zoveel langzamer te gaan als je onderweg bent. Al je zintuigen staan open, je hersenen worden door al die nieuwe indrukken constant geprikkeld om er volledig met je aandacht bij te zijn. Ik ben iemand die álles mee wil maken, daarom vind ik het op deze leeftijd wel moeilijk dat er meer achter dan voor me ligt. Maar de Britse tv-reizigers Michael Palin en Joanna Lumley zijn zeventigers en gaan ook nog als de brandweer.’’

“En het probleem is, ik wil nóg 9000 andere dingen doen. Hier een retraite openen, een plek waar je fysiek kan aansterken. Toen ik dat nodig had, kon ik dat nergens vinden in Nederland. Dan maar zelf eentje beginnen!’’