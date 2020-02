BNNVARA viert 80e verjaardag Sonja Barend

Sonja Barend mag op 29 februari, op schrikkeldag, tachtig kaarsjes uitblazen. Die mijlpaal wordt door BNNVARA onder meer gevierd met de documentaire De nacht van Sonja, die in de nacht van 29 februari op 1 maart wordt uitgezonden op NPO 1. Dat heeft de omroep donderdag bekendgemaakt. In de documentaire, die is gemaakt door Hetty Nietsch, wordt het televisie-icoon geëerd door haar collega's. Zo vertellen onder anderen Eva Jinek, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, Paul de Leeuw, Ivo Niehe en Sophie Hilbrand wat de presentatrice voor hen en voor de Nederlandse televisie heeft betekend. Na de film zijn drie uitzendingen uit Sonja's oeuvre te zien. Eerst wordt een aflevering van Sonja op zondag (1990), waarin ze een Brabantse parenclub bezoekt, herhaald. Daarna volgt de aflevering van Barend & Witteman van na de moord op Pim Fortuyn in 2002. De nacht wordt afgesloten met een aflevering van Sonja op vrijdag uit 1983.