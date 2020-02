Distributeur Parasite: Trump kan niet lezen

De Amerikaanse distributeur van Parasite heeft gereageerd op de kritiek van Donald Trump dat de Zuid-Koreaanse film nooit een Oscar had mogen winnen. Neon grapte op Twitter: "We begrijpen het, hij kan niet lezen." Parasite is volledig Koreaans gesproken en daarom ondertiteld, een niet alledaagse ervaring voor Amerikaanse filmkijkers. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Colorado liet Trump donderdag weten niet blij te zijn met de Oscarwinst voor Parasite. "Hoe slecht waren de Academy Awards dit jaar, hebben jullie dat gezien?", vroeg hij zijn publiek. "De winnaar is een film uit Zuid-Korea. Waar gaat dat in hemelsnaam over? We hebben genoeg handelsproblemen met Zuid-Korea, en dan geef je ze de award voor beste film van het jaar? Parasite schreef bij de Oscaruitreiking op 9 februari geschiedenis door als eerste niet-Engelstalige film de Oscar voor beste film te winnen. Ook sleepte de film de beeldjes voor beste regie, beste scenario en beste buitenlandse film in de wacht. Trump had ook geen goed woord over voor Oscarwinnaar Brad Pitt, die in zijn speech na het winnen van de award voor beste mannelijke bijrol een opmerking maakte over het impeachment-proces van de president. "Ik was nooit een fan van hem", zei Trump donderdag over de acteur. "Hij kwam op en moest iets bijdehands zeggen. Het is een bijdehandje."