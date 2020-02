Harry en Meghan teleurgesteld over harde maatregelen koningin: “Al hun plannen vallen in duigen”

De wraak van de koningin is zoet. Queen Elizabeth heeft besloten dat haar kleinkind Harry en zijn vrouw Meghan al hun koninklijke voordeeltjes kwijtraken. Niet alleen hun jaarlijks traktement ook hun titels moeten ze opgeven.

Sussex Royal, dat zou hun handelsmerk worden. De hertog en hertogin van Sussex hadden de website al laten bouwen en honderden patenten aangevraagd met die naam. Ze wilden zelfs kleding gaan verkopen met dat logo.

Ze mogen de naam Sussex wel voeren, maar Royal niet. En daar baalt vooral Harry van. “Als het aan Harry had gelegen, had hij ook liever zijn ‘his royal highness’ titel behouden. Het deed hem pijn om die op te geven”, zegt Ken Wharfe, voormalig koninklijke lijfwacht, tegen Britse tabloid Mirror. “Het vermindert zijn status toch heel wat… Maar de troostprijs zou zijn dat ze de naam Sussex Royal toch nog konden gebruiken, zodat ze áltijd geassocieerd zouden blijven met hun koninklijke afkomst. Dat hebben ze hen nu ook afgepakt.”

Het zal gevolgen hebben voor hun carrière, denkt Wharfe. “Zonder die naam zullen ze het veel moeilijker hebben om goede doelen op te starten en nieuw werk binnen te halen. Iets waar ze de laatste maanden enorm mee bezig waren.”

“Het lijk mij ook dat ze liever hun kantoor in Buckingham Palace hadden behouden”, gaat de oud-lijfwacht verder. “Maar ook dat was geen optie. Al hun personeel moest de laan uit en zelf hebben ze nu geen uitvoerende kracht meer in het paleis. Dat betekent trouwens ook dat het uitermate ingewikkeld wordt als ze ooit nog op hun beslissing terug willen komen. Het is nu bijna onmogelijk voor hen om terug te keren naar hun plekje in de koninklijke familie.”

Harry en Meghan die nu nog in Canada wonen, zouden wellicht gaan verhuizen naar Californië. Daar zullen ze een Hollywoodbestaan gaan leiden met veel feesten en glitter en glamour, zo vermoeden deskundigen.