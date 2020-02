Auschwitz Museum boos over Amazonserie

De makers van Amazonserie Hunters hebben zich de woede op de hals gehaald van het Auschwitz Museum. In de serie worden verzonnen verschrikkingen vertoond die zouden hebben plaatsgevonden in het concentratiekamp.

Het Poolse museum twitterde deze weekend over een specifieke scène uit de serie, een flashback naar Auschwitz waar een kampbeul joden als schaakstukken opstelt, waarbij ze elkaar moeten doden op het moment dat het stuk dat zij vertegenwoordigen van het bord wordt gespeeld.

"In Auschwitz heeft vreselijk leed plaatsgevonden, dat is vastgelegd door overlevers. Een nepspel met een menselijk schaakbord verzinnen is niet alleen een gevaarlijke stommiteit, maar ook karikaturaal", twittert het museum zondag. "Daarnaast faciliteert het toekomstige ontkenners. Wij eren de slachtoffers door de feiten te presenteren."

Hunters gaat over een groep New Yorkers die onder leiding van een joodse zakenman, gespeeld door Al Pacino, de jacht opent op nazi's die een nieuw bestaan hebben opgebouwd in de VS.