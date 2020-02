Elizabeth en Philip: waarom ze niet samenleven

Queen Elizabeth en haar Griekse prins zijn binnenkort 73 jaar getrouwd. Het is binnen het Britse koningshuis überhaupt bijzonder geworden als een huwelijk niet eindigt in een scheiding, maar 73 jaar is zeker bijzonder.

Maar de twee wonen sinds Philip in 2017 met pensioen ging niet meer bij elkaar. Philip heeft zich teruggetrokken in Norfolk op Wood Farm, een huisje gelegen op het kasteel van Sandringham . Hij brengt zijn tijd door met lezen, schilderen of zijn paarden. De fysieke scheiding tussen Elizabeth II en prins Philip komt echter voor uit genegenheid. Het initiatief ging volgens de Britse media uit van de koningin. Ze wist dat Philip een hekel heeft aan Buckingham Palace. Maar belangrijker nog: ze wilde hem ontlasten van koninklijk gedoe. Ze was bang dat hij op Buckingham Palace zich gedwongen zou voelen toch mee te blijven doen. En hij is te oud, ziek en moe om nog aan te zitten aan diners en ontvangsten.

Daarom woont hij weg van de regeringstaken.