Weinstein jurylid: ik walgde bij het zien van zijn naaktfoto’s

Een van de juryleden in de zaak Weinstein heeft anoniem laten weten 'hoe walgelijk' ze al het bewijsmateriaal vond dat haar en haar mede-juryleden werd getoond. De vrouw zei tegen Inside Edition foto's te hebben gezien van een naakte Weinstein, een beeld dat ze nooit meer uit haar geheugen kan wissen.

"Ik heb geprobeerd het te blokkeren, maar als jurylid ben je verplicht om er naar te kijken en geen expressie te tonen als je dat doet. Geloof me, dat is heel moeilijk als je te zien krijgt wat ik heb gezien," aldus het jurylid. Terwijl de juryleden de foto's van een naakte Weinstein te zien kregen, boog de eens zo gevierde Hollywoodproducent het hoofd en maakte hij geen oogcontact met hen. "Het was een zeer ongemakkelijk moment, zowel voor hem als voor ons. Niemand wilde dit meemaken"