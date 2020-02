Totaal onbekende zangeres stuit in metro op filmende komiek…en wordt wereldberoemd met haar versie van ‘Shallow’

Een Britse zangeres stuit toevallig op komiek Kevin Freshwater. Zij wordt de heldin van zijn filmpje en een megahit is geboren.

Het gaat om de 30-jarige Charlotte Awberry uit Essex, die in een Londens metrostation een microfoon onder haar neus krijgt geduwd van de Britse komiek. De zangeres op feesten en partijen moet de zinnen afmaken van het liedje Shallow van Lady Gaga en doet dat zo prachtig dat ze prompt het hele internet over gaat. Inmiddels is de video meer dan 60 miljoen keer bekeken en mocht de Britse optreden bij Ellen DeGeneres.

Ze ging van 4.000 naar 400.000 volgers op Instagram, waaronder Ariana Grande. “Ik kan het nog steeds niet geloven”, aldus Charlotte. Van Ellen kreeg ze een check van 10.000 pond en een jaarabonnement op de Londense metro.