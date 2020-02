Winnares Sophia heeft genoten van finale The Voice

Winnares Sophia Kruithof leerde de afgelopen weken te genieten van de liveshows van The Voice. Dit vertelde de winnares van het tiende seizoen vrijdagavond in de talkshow Jinek, waar ze na een taxirit uit Hilversum terugblikte op de finale. Sophia ging met een platencontract, een auto en een bedrag van 50.000 euro naar huis.

De liveshows waren niet te vergelijken met de blind auditions, legde de 17-jarige zangeres uit aan Eva Jinek. "Ja het was in de beginfase heel anders, want ik was nog zo anoniem. Ik hoefde niets hoog te houden. Sinds de start van de liveshows heb ik vooral genoten. Het genieten is onwijs omhoog gegaan sinds de blind. Je went aan de camera's en kan dat loslaten. Deze hele finale-show heb ik bizar genoten."

Het belangrijkste advies dat ze van haar coach Anouk had gekregen was "dat je moet geloven in wat je doet." Sophia: "Van dat advies heb ik zoveel geleerd. Want als je niet gelooft in wat je doet, dan geloven anderen er ook niet in. Ze was soms hard, maar kraakte me nooit af. Ik heb altijd super veel aan haar gehad."

De 17-jarige mocht tijdens de finale haar zelfgeschreven nummer Alaska zingen. "Daar draait het voor mij om, mijn eigen muziek." Ze versloeg daarmee in de finale Stef Classens. Stef deelt in november met Waylon het podium in Ahoy. "In november sta ik in Ahoy met liedjes van artiesten van Nederlandse bodem. Jij bent het nieuwe Nederlandse product. Ik wil graag dat je er bij bent en dit kunt doen", zei Waylon.