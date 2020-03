‘Corona kan filmindustrie 5 miljard kosten’

De uitbraak van het coronavirus kan wereldwijd een strop van 5 miljard dollar betekenen voor de filmindustrie. Dat heeft The Hollywood Reporter berekend met hulp van marktanalisten.

Bioscopen in China zijn al gesloten, maar het virus krijgt nu ook greep op het bioscoopbezoek in Zuid-Korea, Italië en Japan. China en Japan zijn internationaal respectievelijk de een na en drie na grootste filmmarkten, met de VS als boxofficeleider en India op nummer 3. Als ook in die landen meer mensen bioscopen gaan vermijden, of filmtheaters moeten sluiten, kan de kostenpost nog hoger uitvallen dan 5 miljard, aldus het blad.

De gemiste opbrengst van bioscoopkaartjes is de grootste schadepost voor de filmwereld, het stopzetten en verplaatsen van filmopnames kan tevens behoorlijk in de papieren lopen. Ook het uitstellen van releases en bijbehorende promotie-activiteiten kost de industrie geld. Zo zijn de Chinese premières van Mulan en James Bond-film No Time To Die al verzet, en heeft Disney in Zuid-Korea de voorvertoningen van alle films en de première van animatiefilm Onward uitgesteld.