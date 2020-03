Ingetogen, weinig opvallende ballad: Liedje Eurovisie Songfestival voortijdig uitgelekt

Jeangu Macrooy (26) zou vanavond bij De Wereld Draait Door voor het eerst zijn lied voor het Eurovisie Songfestival ten gehore brengen, maar het nummer heeft per ongeluk al korte tijd online gestaan. Het was lang genoeg om al op social media te circuleren.

Macrooy zingt het nummer ‘Grow’. Het is een weinig spannend gospellied dat je niet direct grijpt, maar dat ook niet onaardig is. De stem van de zanger is warm en vol. Daar ligt het zeker niet aan. Maar of het catchy genoeg is, om hoge ogen te gooien tussen alle discodeuntjes en uitbundige optredens, dat is zeer de vraag.

Soms kun je hoog eindigen met een ingetogen song. Anouk deed dat met het pure, kleine liedje Birds en ook Arcade van Duncan Laurence was vorig jaar bepaald geen knaller op de dansvloer, maar deze liedjes hadden op het eerste gehoor wel direct iets speciaals, waardoor ze opvielen. Bij ‘Grow’ is dat nog niet helemaal te vinden.

De bookmakers zijn eveneens nog niet laaiend enthousiast. De zanger steeg van een 23ste naar een 18de plaats bij de wedkantoren.

Maar wat niet is kan nog komen. Het succes hangt ook sterk af van de uitvoering op het podium, het charisma van Macrooy en het camerawerk dat de aandacht van de kijker moet trekken.

Hier kun je het nummer beluisteren.