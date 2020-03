Dennis Schouten (PowNed) krijgt klappen

De soms onuitstaanbare plat Twents pratende verslaggever van PowNed Dennis Schouten is afgelopen nacht in Enschede flink geslagen. Dat deelt de reporter op Instagram. De reden van de klappen: ´omdat je k***** videoś maakt.’ Schouten gaat aangifte doen en vraagt op Instagram of mensen getuigen zijn geweest van de vechtpartij.

Dennis Schouten brak ooit door met een video waarin hij een radio zendamateur bleef lastigvallen op straat:

“Omdat je k***** video’s maakt.” Gisteravond was ik samen met mijn zusje en een vriend gezellig bij de ‘Q-Music foute party’ in Enschede. Ik weet dat als ik daarheen ga mensen op me afkomen voor een foto, gesprekje, hand of om me te vertellen dat ze me een waardeloze gozer vinden. Allemaal prima! Ik heb er tenslotte zelf voor gekozen om dit werk te doen. Gezellig. Vannacht was er iemand die bleef maar duwen en vervelend doen. Nadat ik en anderen hem meerdere keren hadden gevraagd normaal te doen sloeg hij me uit het niets in mijn gezicht en lag ik vervolgens op de grond. Reden? “Omdat je k***** video’s maakt. Ik wil niet dat ik door dit soort idioten niet meer kan doen wat ik leuk vind en daarom ga ik aangifte doen. Heeft iemand iets gezien? Of weet iemand wie dit heeft gedaan? Stuur me alsjeblieft een DM! Vrede op aarde!👨‍⚕️